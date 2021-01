Calciomercato Milan: sfuma Konè, il centrocampista è a un passo dal Gladbach (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Borussia MönchenGladbach è vicinissimo a Kouadio Konè: sfuma quindi l’obiettivo di mercato del Milan sfuma uno degli obiettivi di mercato del Milan. Secondo Gianluca Di Marzio il Borussia MönchenGladbach sta limando i dettagli in questi minuti per Kouadio Konè, centrocampista classe 2001 del Tolosa. I tedeschi hanno offerto al club francese una cifra che si aggira intorno ai 9 milioni di euro (il Milan si era fermato a 5-6). La trattativa prosegue spedita verso la conclusione: l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo che il Gladbach e Konè avranno sistemato gli ultimi dettagli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Borussia Mönchenè vicinissimo a Kouadioquindi l’obiettivo di mercato deluno degli obiettivi di mercato del. Secondo Gianluca Di Marzio il Borussia Mönchensta limando i dettagli in questi minuti per Kouadioclasse 2001 del Tolosa. I tedeschi hanno offerto al club francese una cifra che si aggira intorno ai 9 milioni di euro (ilsi era fermato a 5-6). La trattativa prosegue spedita verso la conclusione: l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo che ilavranno sistemato gli ultimi dettagli. Leggi su Calcionews24.com

