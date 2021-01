Blick | Blatter ricoverato in ospedale | condizioni gravi ma stabili

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sepp, presidente della FIFA dal 1998 al 2005, è statoinper problemi di salute. Secondo il quotidiano elveticole suesono, ma l’ex numero uno FIFA non sarebbe in pericolo di vita. A confermare la notizia, sempre a, la figlia Corinne, che ha detto: “Mio padre è in. Migliora ogni giorno di più. Ma ha bisogno di tempo e di riposo”. Non sono state ancora fornite altre informazioni.è ormai lontano dal mondo del calcio, dopo essere stato sospeso per sei anni da tutte le attività ad esso legate. Foto: Marca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

