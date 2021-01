Antonio Di Bella cacciato in diretta tv dal sostenitore di Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il giornalista Antonio Di Bella durante il collegamento con il Tg3 in cui documentava l’assalto a Capitol Hill è stato attaccato da un manifestante che gli ha intimato di andarsene al grido di “fake news”: Pure il supporter di Trump che caccia un nostro giornalista a suon di “fake news”. BENISSIMO. #CapitolBuilding #Capitol #Campidoglio #Tg3 #Trump #Biden #Washington #USA pic.twitter.com/Wd3UjYQJnn — Hugh (@hughbluebird) January 6, 2021 Di Bella a quel punto interrompe il collegamento spiegando: “Dobbiamo andare via prima che avvenga il peggio”. Davanti al Campidoglio un minuto fa,Antonio Di Bella collegato in diretta con il Tg3 cacciato da un manifestante in mimetica e mascherina che gli dice “queste sono fake news, ve ne dovete ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il giornalistaDidurante il collegamento con il Tg3 in cui documentava l’assalto a Capitol Hill è stato attaccato da un manifestante che gli ha intimato di andarsene al grido di “fake news”: Pure il supporter diche caccia un nostro giornalista a suon di “fake news”. BENISSIMO. #CapitolBuilding #Capitol #Campidoglio #Tg3 ##Biden #Washington #USA pic.twitter.com/Wd3UjYQJnn — Hugh (@hughbluebird) January 6, 2021 Dia quel punto interrompe il collegamento spiegando: “Dobbiamo andare via prima che avvenga il peggio”. Davanti al Campidoglio un minuto fa,Dicollegato incon il Tg3da un manifestante in mimetica e mascherina che gli dice “queste sono fake news, ve ne dovete ...

alaskaHQ : Davanti al Campidoglio un minuto fa,Antonio Di Bella collegato in diretta con il Tg3 cacciato da un manifestante in… - fanpage : 'Andatevene via, questa è casa nostra, le vostre sono solo fake news' Scontri a #CapitolHill, aggredito il giornali… - Mariodarkmatter : RT @fanpage: 'Andatevene via, questa è casa nostra, le vostre sono solo fake news' Scontri a #CapitolHill, aggredito il giornalista Rai Di… - MichelePerdicc3 : RT @robby74it: La semplicità è il linguaggio del cuore, ed è un linguaggio fatto non solo di parole ma anche di piccoli gesti. Chi parla c… - generacomplotti : RT @fanpage: 'Andatevene via, questa è casa nostra, le vostre sono solo fake news' Scontri a #CapitolHill, aggredito il giornalista Rai Di… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Bella Caos a Washington, Antonio di Bella rischia l’aggressione in diretta (video) Tvblog Stop al processo sul calcioscommesse: prescrizione per Antonio Bellavista

Il procedimento sul calcioscommesse è prescritto: lo hanno deciso i giudici del tribunale di Cremona chiudendo il processo nei confronti degli ultimi cinque imputati tra cui il bitontino Antonio Bella ...

Assalto Congresso Usa, il giornalista Rai Antonio Di Bella aggredito in diretta

Il giornalista di Rai News è stato aggredito da un manifestante pro Trump mentre raccontava l’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio ...

Il procedimento sul calcioscommesse è prescritto: lo hanno deciso i giudici del tribunale di Cremona chiudendo il processo nei confronti degli ultimi cinque imputati tra cui il bitontino Antonio Bella ...Il giornalista di Rai News è stato aggredito da un manifestante pro Trump mentre raccontava l’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio ...