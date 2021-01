Antonella Bellutti punta alla presidenza del Coni (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Non partecipo per puro folclore, ma per vincere”. Antonella Bellutti ha le idee chiare in vista del 13 maggio quando si terranno le elezioni per la presidenza del Coni. L’ex atleta di Bolzano sfiderà il presidente uscente Malagò e non ha alcuna intenzione di fare da semplice comparsa, infatti il suo obiettivo è puntare al massimo, cioè ad essere la prima donna nella storia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a ricoprire questa carica. La campionessa ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Giornale durante la quale ha affrontato anche il delicato argomento della violenza sulle donne nel mondo dello sport. Antonella Bellutti è indubbiamente una sportiva da record. Finora è stata l’unica azzurra ad essere stata protagonista della Nazionale in tre federazioni ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Non partecipo per puro folclore, ma per vincere”.ha le idee chiare in vista del 13 maggio quando si terranno le elezioni per ladel. L’ex atleta di Bolzano sfiderà il presidente uscente Malagò e non ha alcuna intenzione di fare da semplice comparsa, infatti il suo obiettivo ère al massimo, cioè ad essere la prima donna nella storia del Comitato Olimpico Nazionale Italiano a ricoprire questa carica. La campionessa ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Giornale durante la quale ha affrontato anche il delicato argomento della violenza sulle donne nel mondo dello sport.è indubbiamente una sportiva da record. Finora è stata l’unica azzurra ad essere stata protagonista della Nazionale in tre federazioni ...

