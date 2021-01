Walter Nudo | dalla televisione alla brutta malattia | ecco cosa fa oggi

Leggi su kronic

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha avuto gravi problemi di salute, ma ora è una persona nuova che si è voluta allontanarefa(Instagram)è un modello e attore nato in Canada da genitori italiani, molto giovane si è trasferito negli Stati Uniti per studiare recitazione. Il debutto dell’attore al cinema italiano è stato nel 1995 in Ragazzi della notte, successivamente ha recitato in molte fiction come Incantesimo e Carabinieri. Il modello è stato nominato “Re dei reality televisivi” per aver vinto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Per quanto riguarda la vita privata,ha due figli, Elvis e Martin Carlos, ...