Viabilità Roma Regione Lazio del 06-01-2021 ore 09 | 15

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)DEL 6 GENNAIOORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONA FESTA DELL’EPIFANIA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO OGGI ULTIMO GIORNO IN ZONA ROSSA, SPOSTAMENTI CONSENTITI SOLO PER SITUAZIONI DI NECESSITA’, LAVORO O MOTIVI DI SALUTE DA DOMANI SINO AL 15 GENNAIO, NUOVI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA: VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO NOTTURNO DALLE 22 ALLE 5 FINE SETTIMANA IN ZONA ARANCIONE IL 9 E IL 10 GENNAIO, CON IL DIVIETO DI USCIRE DAL PROPRIO COMUNE NEL FRUSINATE CHIUSA LA PROVINCIALE PEDEMONTANA PER UN ULTERIORE CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE, SONO ATTIVE LE DEVIAZIONI SLL’SLTEZZA DI GORGA E MOROLO ORA IL METEO ALLERTA GIALLA PER NEVE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL ...