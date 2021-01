(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Vis1898 e il Direttore Sportivo Claudiohanno deciso di risolvere consensualmente ilche li legava. La società ringraziaper il lavoro svolto in biancorosso in tre anni, con professionalità e dedizione, e gli fa un grosso in bocca al lupo per il futuro. Foto: logo VisL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Noovyis : (Ufficiale: Crespini non sarà più il ds della Vis Pesaro. Risolto il contratto) Playhitmusic - - Noovyis : (Ufficiale: Vis Pesaro, risolto il contratto del ds Crespini) Playhitmusic - - NewsTuttoC : UFFICIALE - Claudio Crespini non è più il DS della Vis Pesaro -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Crespini

TUTTO mercato WEB

Claudio Crespini non è più il direttore sportivo della Vis Pesaro. Lo ha comunicato la società di via Simoncelli con un comunicato comparso sul proprio sito ufficiale. Per il diesse urbinate una ...Per chi se la fosse persa, la notizia dell’ultim’ora è che Claudio Crespini non è più il Direttore Sportivo dei biancorossi. Qui il comunicato ufficiale della società. Un annuncio non troppo a ...