Traffico Roma del 06-01-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo peschi pochi gli spostamenti sulle strade dinel rispetto delle regole della zona rossa ed è domani il Lazio o come il resto di te diventerei zona gialla per 48 ore rafforzata dal divieto di spostamenti tra regioni ma con negozi aperti compreso il bar e ristoranti quest’ultimi fino alle 18 Poi nel weekend prossimo il 9 e il 10 gennaio zona arancione nazionale e dal 11 gennaio L’Italia torna a dividersi in tre zone di criticità Rossa arancione Gialla in base al rischio di contagio se la regione mostra un indice di trasmissibilità pari o superiore a 1 passa in zona arancione sopra 125 diventa zona rossa in alto scuola noi sempre chiusa via di Porta Furba per il dissesto del manto stradale dopo le recenti piogge tra via Salita del Mandrione e via della Batteria di Porta Furba per i dettagli di quelle ...