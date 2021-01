TOI-942, scoperto il più giovane doppio sistema d’esopianeti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Due esopianeti caldi, grandi all`incirca come Nettuno e con un`età tra i 30 e gli 80 milioni di anni; è l`identikit di TOI-942, il sistema planetario più giovane scoperto dal satellite TESS della NASA, scovato da un team guidato da ricercatrici e ricercatori dell`Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e caratterizzato grazie anche a dati raccolti con il Telescopio Nazionale Galileo. Con la sua giovane età, un soffio rispetto ai 4.6 miliardi di anni del nostro sistema solare e la presenza di più di un pianeta, questo sistema è un ottimo banco di prova per studiare come nascono e si evolvono i pianeti nell`Universo. La storia inizia alla fine del 2018, quando il satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA registra un calo, ogni 4 giorni, nella luminosità di una ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Due esopianeti caldi, grandi all`incirca come Nettuno e con un`età tra i 30 e gli 80 milioni di anni; è l`identikit di TOI-942, ilplanetario piùdal satellite TESS della NASA, scovato da un team guidato da ricercatrici e ricercatori dell`Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e caratterizzato grazie anche a dati raccolti con il Telescopio Nazionale Galileo. Con la suaetà, un soffio rispetto ai 4.6 miliardi di anni del nostrosolare e la presenza di più di un pianeta, questoè un ottimo banco di prova per studiare come nascono e si evolvono i pianeti nell`Universo. La storia inizia alla fine del 2018, quando il satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA registra un calo, ogni 4 giorni, nella luminosità di una ...

