Supercoppa femminile 2020/2021: la Fiorentina vola in finale, Milan piegato 2-1 in rimonta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Fiorentina supera 2-1 in rimonta il Milan nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana femminile 2020/2021 grazie alle reti di Kim e Quinn, che ribaltano l'iniziale vantaggio rossoneri siglato da Giacinti. La viola, dunque, vola in finale dove affronterà la Juventus nella giornata di domenica. Grande avvio di partita da parte delle rossonere che, dopo appena sei minuti, trovano la rete del vantaggio con la solita Valentina Giacinti, brava a sfruttare l'assist di Veronica Boquete e a battere Schroffenegger. La viola inizialmente accusa il colpo, ma con il passare dei minuti cresce e costruisce delle interessanti occasione da rete, senza però mai riuscire a colpire la retroguardia avversaria. Le ragazze guidate ...

