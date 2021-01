Spezia | Nzola | “Ancora più emozionante vincere in dieci”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Serie A ha regalato diversi colpi di scena. La sorpresa di giornata è sicuramente la vittoria in trasferta delloai danni del Napoli. Un successo a cui ha dato un contributo importante M'Bala. L'attaccante della squadra ligure ha parlato del suo momento ai canali ufficiali del club: "Ho fatto gol e sono contento per la squadra. Questa era una partita difficile, la mia rete ha dato più forza alla squadra e alla fine abbiamo vinto.inè statopiù bello, perché abbiamo sofferto e siamo stati uniti. Sono contento per Agoumé, mi piace molto. Siamo diventati amici anche fuori dal campo e sono felice per il suo rendimento. Io faccio del mio meglio per aiutare la squadra, voglio solo continuare a lavorare e fare bene con umiltà". ITA Sport Press.