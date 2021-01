Serie A, impresa dello Spezia al Maradona: Napoli battuto 2-1 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Napoli perde terreno nella rincorsa al quarto posto e si fa superare dal Sassuolo a causa di una sanguinosa sconfitta interna contro lo Spezia. Al 'Maradona' i liguri si impongono in rimonta per 2-... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ilperde terreno nella rincorsa al quarto posto e si fa superare dal Sassuolo a causa di una sanguinosa sconfitta interna contro lo. Al '' i liguri si impongono in rimonta per 2-...

Tmarc60 : @alexfrosio Beh, con il penultimo attacco della serie A, non mi pare un'impresa titanica... - UgoBaroni : RT @tuttosport: Tonfo #Napoli: impresa in rimonta per lo #Spezia, che vince in dieci ?? - sportli26181512 : Napoli-Spezia 1-2: Gattuso, clamorosa sconfitta: Terzo ko nelle ultime cinque partite per gli azzurri, sconfitti al… - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: Tonfo #Napoli: impresa in rimonta per lo #Spezia, che vince in dieci ?? - tuttosport : Tonfo #Napoli: impresa in rimonta per lo #Spezia, che vince in dieci ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie impresa Serie A, la classifica: impresa Spezia che stacca il Toro Toro News Serie A, il Napoli spreca tutto: impresa dello Spezia

Bruciante sconfitta del Napoli nel primo posticipo della sedicesima giornata di Serie A: la squadra di Gattuso è stata battuta allo stadio Maradona per 2-1 dallo Spezia, in gol con Nzola e Pobega. Non ...

Serie A, Napoli-Spezia 1-2: i liguri in 10 passano a Napoli

Lo Spezia in 10 uomini batte 1-2 il Napoli allo Stadio Diego Maradona e compie un'impresa. Al vantaggio di Petagna rispondono Nzola e Pobega ...

Bruciante sconfitta del Napoli nel primo posticipo della sedicesima giornata di Serie A: la squadra di Gattuso è stata battuta allo stadio Maradona per 2-1 dallo Spezia, in gol con Nzola e Pobega. Non ...Lo Spezia in 10 uomini batte 1-2 il Napoli allo Stadio Diego Maradona e compie un'impresa. Al vantaggio di Petagna rispondono Nzola e Pobega ...