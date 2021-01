Sarah Jessica Parker gli ha dovuto dire addio: decisione presa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sarah Jessica Parker, celebre diva hollywoodiana, ha appena annunciato che la sua casa è in vendita. C’è già un acquirente? Sarah Jessica Parker, volto noto nel mondo di Hollywood, indelebile nelle menti di tutti grazia alla sua interpretazione nell’importante pellicola Sex and The City. L’attrice è sposata con Matthew Broderick. La coppia ha appena annunciato un Leggi su youmovies (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., celebre diva hollywoodiana, ha appena annunciato che la sua casa è in vendita. C’è già un acquirente?, volto noto nel mondo di Hollywood, indelebile nelle menti di tutti grazia alla sua interpretazione nell’importante pellicola Sex and The City. L’attrice è sposata con Matthew Broderick. La coppia ha appena annunciato un

solocine : Sarah Jessica Parker vende casa a NY per 15 mln dollari - MeglioNotizie : Sarah Jessica Parker vende casa a NY per 15 mln dollari - leggoit : Sarah Jessica Parker: la star di Sex and the City vende la casa di New York, ma raddoppia (e resta a Manhattan) - candidapederza1 : Prese identiche a quelle indossate da sarah jessica Parker nel film Sex And the City. ?????? Amo la serie, i film e Sarah Jessica Parker. - webbeo : @RogerMelian SJW? ?? Sarah Jessica Warner? Sarah Jessica W???? Que significaaaaa? -

Ultime Notizie dalla rete : Sarah Jessica Sarah Jessica Parker: la star di Sex and the City vende la casa di New York, ma raddoppia (e resta... Il Mattino Sarah Jessica Parker: la star di Sex and the City vende la casa di New York, ma raddoppia (e resta a Manhattan)

Sex and the City vende un pezzo di City: Sarah Jessica Parker e il marito Matthew Broderick hanno venduto la loro casa a New York per 15 milioni di dollari. La townhouse di tre piani su ...

Sarah Jessica Parker vende casa a NY per 15 mln dollari

(ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - Sarah Jessica Parker e il marito Matthew Broderick hanno venduto la loro casa a New York per 15 milioni di dollari. La townhouse di tre piani su Charles Street nel West ...

Sex and the City vende un pezzo di City: Sarah Jessica Parker e il marito Matthew Broderick hanno venduto la loro casa a New York per 15 milioni di dollari. La townhouse di tre piani su ...(ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - Sarah Jessica Parker e il marito Matthew Broderick hanno venduto la loro casa a New York per 15 milioni di dollari. La townhouse di tre piani su Charles Street nel West ...