Samantha Morton ricoverata in ospedale per il Covid 19? Le rivelazioni social di Alpha di The Walking Dead

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Attimi di paura per i fan di Thee per la stessache ha vestito i panni di, leader dei Sussurratori nelle ultime due stagioni. Ma cosa è successo di preciso? Dopo qualche giorno di silenzio, su Twitter è apparsa la foto diincon tanto di mascherina e visiera pronta a tenerla al sicuro ma nessuna rivelazione precisa su quanto è accaduto. L’attrice ringrazia gli infermieri e i medici che l’hanno presa in cura, rivela di aver visto con i suoi occhi la “zona rossa” ine invita tutti a tenere la mascherina. Gli ultimi due indizi hanno subito fatto pensare al Coronavirus ma, a quanto pare, non è così, almeno non del tutto. In una dichiarazione inviata al quotidiano ...

Noovyis : (Samantha Morton ricoverata in ospedale: 'indossate sempre le mascherine') Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Samantha Morton

Cinematographe.it - FilmIsNow

Fortunatamente, Samantha Morton ha detto di essere "in via di guarigione", ma l'attrice di The Walking Dead è stata ricoverata in ospedale.La star di The Walking Dead Samantha Morton è stata ricoverata in ospedale lunedì notte: non si sa ancora il motivo, ma esorta i suoi fan sui social di indossare sempre le mascherine. Non si sa ancora ...