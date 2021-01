Rughe | dormire di fianco le fa aumentare

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Alzi la mano chi è a conoscenza che la maggiore causa delle rughe, dopo l’esposizione ai raggi solari e UV, è il sonno. Ebbene sì: schiacciare il viso su un cuscino per circa 2.500 ore all’anno è come imprimere a caldo le rughe sul viso. Come riporta su Instagram il team medico di Dr. MedicSpa Clinics, con sedi in Inghilterra, uno studio del 2012 ha dimostrato che soprattutto «dormire su un fianco può causare un aumento delle rughe sottili, delle zampe di gallina, delle rughe intorno alla bocca, dell’appiattimento della fronte, dello smussamento dell’angolo naso-frontale, delle pieghe naso-labiali».