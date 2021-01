Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione | crisi superata? Lui rompe il silenzio | tutta la verità

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) sull’amatissima coppia nata a Uomini e Donne.? Gli indizi social e le parole di lui sembrano togliere ogni dubbioLa loro storia ha fatto appassionare milioni di italiani, che li hanno seguiti sia a Uomini e Donne, sia nell’esperienza successiva di lei all’Isola dei Famosi. Stiamo parlando, chiaramente, di. I due si sono fidanzati nel 2017 e dal loro amore è nato il piccolo Domenico. Tutto sembrava procedere per il meglio, come entrambi mostravano anche sui social, e anche le nozze sembravano ormai imminenti, dopo la proposta fatta da lui in diretta tv nello studio dell’Isola dei Famosi. Qualcosa però deve essere ...