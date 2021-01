Pranzi in famiglia, boom di contagi da Covid-19 a Colliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa) – Preoccupa il dato sul numero di persone contagiate dal Covid – 19 che arriva dalla cittadina di Colliano, nell’Alta Valle del Sele, dove le persone risultate positive al coronavirus sono attualmente in 63. L’ultimo dato è stato rilevato dall’Asl nella tarda serata di ieri. I contagi, secondo le prime informazioni, sarebbero riconducibili ad assembramenti tra parenti, avvenuti all’interno delle abitazioni private durante le festività natalizie, tra Natale e Capodanno, dove le famiglie si sono riunite per festeggiare e pranzare insieme. Dati che hanno messo in allerta anche palazzo di città che già dallo scorso anno, sin dall’inizio della pandemia, ha attivato la squadra di volontari della protezione civile comunale che fornisce assistenza e aiuto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Preoccupa il dato sul numero di personeate dal– 19 che arriva dalla cittadina di, nell’Alta Valle del Sele, dove le persone risultate positive al coronavirus sono attualmente in 63. L’ultimo dato è stato rilevato dall’Asl nella tarda serata di ieri. I, secondo le prime informazioni, sarebbero riconducibili ad assembramenti tra parenti, avvenuti all’interno delle abitazioni private durante le festività natalizie, tra Natale e Capodanno, dove le famiglie si sono riunite per festeggiare e pranzare insieme. Dati che hanno messo in allerta anche palazzo di città che già dallo scorso anno, sin dall’inizio della pandemia, ha attivato la squadra di volontari della protezione civile comunale che fornisce assistenza e aiuto ...

Colliano (Sa) – Preoccupa il dato sul numero di persone contagiate dal covid – 19 che arriva dalla cittadina di Colliano, nell'Alta Valle del Sele, dove le persone risultate positive al coronavirus sono attualmente in 63.

