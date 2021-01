No | fare gargarismi con l’acqua ossigenata non neutralizza il Coronavirus

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Diverse testate hanno rilanciato uno «studio» che sarebbe stato pubblicato su Infection Control & Hospital Epidemiology. Tra gli autori l’oftalmologo Antonio Del Prete dell’Università Federico II di Napoli. Da certi titoli leggiamo che(perossido di idrogeno) neutralizzerebbe il nuovo. Al di là di quanto possa essere fuorviante presentarlo in questo modo, in realtà si tratterebbe di prevenire il contagio da parte di positivi asintomatici. Nessuno linka lo studio, che si suppone nuovo rispetto a una «lettera all’editore» pubblicata nell’aprile 2020 sulla stessa rivista, già citata lo scorso settembre su altre testate. Sul portale Scopus che monitora i ricercatori, la stessa lettera sembrerebbe l’ultimo lavoro a cui ha partecipato Del Prete sul tema, stando agli ultimi aggiornamenti. La lettera ...

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Infection Control & Hospital Epidemiology dell'Università di Cambridge, ...Gargarismi a base di acqua ossigenata combinati ad uno spray nasale e a un collirio per gli occhi sono efficaci per prevenire e combattere il contagio da Coronavirus nei soggetti paucisintomatici e in ...