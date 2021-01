Milan | Galli | Donnarumma adesso più forte di Neuer

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tra i tanti protagonisti delattualmente primo in classifica c'è sicuramente. L'ex portiere rossonero Giovanni, in un'intervista a La Gazzetta dello sport, ha azzardato un paragone col numero uno del Bayern Monaco Manuel: "Se 5 o 6 anni faera il portiere piùal mondo, credo che ora Gigio gli sia di fianco, se non ...

ignotoale75 : RT @MilanNewsit: G. Galli consiglia Gigio: 'Resta al Milan, puoi essere l’uomo che cambia la storia' - giulio_galli : RT @capuanogio: Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A centrocamp… - PianetaMilan : #GiovanniGalli: '#Donnarumma? Resti al #Milan e cambi la storia' | News - giulio_galli : Stasera la vedo comunque durissima: Alex Sandro, Morata e Cuadrado out, Dybala che fino a ieri aveva la febbre, tut… - sportli26181512 : G. Galli consiglia Gigio: 'Resta al Milan, puoi essere l’uomo che cambia la storia': Ai microfoni della Gazzetta de… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Galli

Inizia la Supercoppa Italiana, nell'inedita formula che coinvolge quattro squadre. La Roma, quarta in campionato lo scorso anno, sfida la Juventus campione d'Italia in carica.Inizia la Supercoppa Italiana, nell'inedita formula che coinvolge quattro squadre. La Roma, quarta in campionato lo scorso anno, sfida la Juventus campione d'Italia in carica.