L’Inter si ferma a Genova | non basta De Vrij Festa Samp con Candreva e Keita

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sidopo otto vittorie di fila. Grande vittoria per lache ha sorpreso i nerazzurri nel primo tempo con due ex: primasu rigore segnalato dal Var per fallo di mano di Barella, quindi il raddoppio dicon una girata imprendibile. Andata sotto di due gol alvallo,ha reagito, Conte ha inserito strada facendo Perisic, Lukaku, Eriksen, D’Ambrosio e Vidal, ha trovato al 20’ il gol con Dedi testa ma non è riuscita a creare moltissimo malgrado un predominio territoriale. E’ la seconda sconfitta stagionale dopo il derby contro il Milan. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.