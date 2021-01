ItaSportPress : Il suo Palmeiras batte il River Plate, Felipe Melo non contiente l'entusiasmo e impazzisce (VIDEO) -… - CalcioPillole : Il suo #Palmeiras annienta il #River nella semifinale di andata della #Libertadores e #FelipeMelo festeggia così da… -

Ultime Notizie dalla rete : suo Palmeiras

TUTTO mercato WEB

Il nuovo miracolo di Abel Ferreira ha le sembianze del Palmeiras, ed i connotati mostrati in tutto il loro vigore di un sonoro 3-0 rifilato al River Plate nella semifinale di andata di Copa Libertador ...Argentina contro Brasile. Ancora una volta, l’ennesima. Non si fronteggeranno le due nazionali, ma quattro squadre di club in rappresentanza dei due Paesi sudamericani. Boca Juniors e River Plate per ...