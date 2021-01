Il legame tra Alibaba e l’Inter (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La rivelazione del Corriere della Sera si inserisce in quel solco che è stato tracciato da qualche settimana e che, secondo indiscrezioni di stampa, vorrebbe la famiglia Zhang intenzionata a cedere l’Inter. Su questo aspetto, è opportuno ricordarlo, c’è stata una smentita da parte della società, tuttavia una operazione specifica tra due uomini d’affari (Zhang e Jack Ma di Alibaba) permette di aprire una ulteriore parentesi di approfondimento relativa al destino societario della squadra nerazzurra. LEGGI ANCHE > Jack Ma di Alibaba non si fa vedere in pubblico da due mesi, ma attenzione al complottismo Alibaba e l’Inter, le due società sedute al tavolo Premessa importante: Jack Ma, CEO di Alibaba (il colosso dell’ecommerce cinese), non si fa vedere in pubblico da circa due mesi, a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La rivelazione del Corriere della Sera si inserisce in quel solco che è stato tracciato da qualche settimana e che, secondo indiscrezioni di stampa, vorrebbe la famiglia Zhang intenzionata a cedere. Su questo aspetto, è opportuno ricordarlo, c’è stata una smentita da parte della società, tuttavia una operazione specifica tra due uomini d’affari (Zhang e Jack Ma di) permette di aprire una ulteriore parentesi di approfondimento relativa al destino societario della squadra nerazzurra. LEGGI ANCHE > Jack Ma dinon si fa vedere in pubblico da due mesi, ma attenzione al complottismo, le due società sedute al tavolo Premessa importante: Jack Ma, CEO di(il colosso dell’ecommerce cinese), non si fa vedere in pubblico da circa due mesi, a ...

