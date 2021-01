Ibrahimovic a Sanremo: il suo ruolo, chi lo veste e quanto guadagna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA - Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2021. Nel cast fisso della 71esima edizione ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Una scelta inaspettata, quella del direttore artistico Amadeus, ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA - Fervono i preparativi per il Festival di2021. Nel cast fisso della 71esima edizione ci sarà anche Zlatan. Una scelta inaspettata, quella del direttore artistico Amadeus, ...

AntoVitiello : In merito all’annunciata presenza di #Ibrahimovic al Festival di Sanremo, AC #Milan comunica che era già stato inf… - sportli26181512 : Ibrahimovic a Sanremo: il suo ruolo, chi lo veste e quanto guadagna: Nuovi e succulenti dettagli sull'inedita avven… - RomaAppio : RT @VigilanzaT: #Sanremo. La Rai in rosso dà 250mila euro a Ibrahimovic per il Festival. Con i 250mila euro di Fiorello sono 500mila - un m… - VigilanzaT : #Sanremo. La Rai in rosso dà 250mila euro a Ibrahimovic per il Festival. Con i 250mila euro di Fiorello sono 500mil… - tuttoggi : Tra cacciatori e animalisti la sfida adesso è a colpi di telecomando. Dopo le parole contro la caccia pronunciate d… -