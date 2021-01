Golf e Covid | nuova petizione in Regno Unito a favore dei circoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il Primo Ministro Boris Johnson ha decretato, il 4 gennaio, un nuovo lockdown in tutto il. Tra le nuove disposizioni si è prevista anche la chiusura deiclub a causa del, i giocatori però non vogliono rinunciare al loro sport e hanno creato una. I giocatori dicontro la chiusura imposta dalIl governo delcon le normative emanate due giorni fa prevede che “Gli sport da campo, palestre esterne,istici, piscine esterne, campi per tiro con l’arco e poligoni di tiro devono rimanere chiusi.”.Se iisti d’oltremanica avevano combattuto per tenere aperti i lorogià durante il precedente ...