Ginnastica | Simone Biles non gareggia da un anno | quando ritorna? Le foto con Jonathan Owens | chi è il nuovo fidanzato?

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)nonda domenica 13 ottobre 2019. Quel giorno conquistò le medaglie d’oro alla trave e al corpo libero durante le Finali di Specialità dei Mondiali diartistica, divenne l’atleta più vincente di tutti i tempi nelle rassegne iridate e scrisse una nuova pagina di storia. La ginnasta più forte di sempre era lanciatissima verso le Olimpiadi di Tokyo, dove sarebbe andata a caccia del secondo sigillo consecutivo a cinque cerchi sul giro completo, ma l’emergenza sanitaria ha rinviato i Giochi di dodici mesi. La pandemia ha letteralmente impedito alla statunitense dire: nel 2020 non l’abbiamo mai potuta vedere in pedana a causa della penuria di gare (negli USA sono stati cancellati anche gli eventi di livello nazionale). La 23enne non è comunque mai rimasta con le mani ...