GF Vip Giulia: i discorsi per Pier e Monte sono uguali, il confronto stupisce (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La coppia appena sbocciata nel reality ha provocato diversi effetti déjà vu. Motivo? Ecco il raffronto tra le parole pronunciate dalla Salemi per Monte e quelle per l'ex velino L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La coppia appena sbocciata nel reality ha provocato diversi effetti déjà vu. Motivo? Ecco il raffronto tra le parole pronunciate dalla Salemi pere quelle per l'ex velino L'articolo proviene da Gossip e Tv.

quirixfearless : @Giulia_Oned1D beh non lo sapevo dei vip eccetera, però ecco ne sta uscendo un pochino un gran macello secondo me - Giulia_Oned1D : @quirixfearless Beh in realtà io ho visto molte critiche da parte dell’opinione pubblica ai Vip che hanno fatto fes… - ricciolidoro11 : @Lucy93_76 Non mi sembra proprio che Giulia sia una senza soldi...e nn mi sembra sia in TV perché attrice cantante… - MontroneGrazia : RT @blogtivvu: Ariadna Romero non cita mai Giulia Salemi e fa il “tifo” per Elisabetta Gregoraci: ecco cosa ne pensa dei baci al #GFVip #Pr… - Dalia51552942 : RT @blogtivvu: Ariadna Romero non cita mai Giulia Salemi e fa il “tifo” per Elisabetta Gregoraci: ecco cosa ne pensa dei baci al #GFVip #Pr… -