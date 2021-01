Germania, più di mille morti nelle ultime 24 ore. Johnson: “A Londra positiva una persona su 30” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) nelle ore in cui Germania si appresta a inaugurare la task force per accelerare sulla produzione dei vaccini, i dati sull’andamento dell’epidemia offrono un quadro tutt’altro che confortante. Sono 1.019 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, la seconda cifra più alta dopo le 1.129 vittime del 30 dicembre scorso. Resta elevato anche il numero dei contagi dell’ultima giornata, 21.237, mentre la cancelliera Angela Merkel invita a ridurre al minimo assoluto i contatti. La Gran Bretagna intanto si appresta a entrare nel suo terzo lockdown e il premier Boris Johnson si è presentato alla Camera dei Comuni per il dibattito sul voto (scontato) alla legge destinata a dare una cornice giuridica al nuovo confinamento. Il governo britannico “intende proteggere i confini” del Regno Unito dalla minaccia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ore in cuisi appresta a inaugurare la task force per accelerare sulla produzione dei vaccini, i dati sull’andamento dell’epidemia offrono un quadro tutt’altro che confortante. Sono 1.019 i decessi registrati24 ore, la seconda cifra più alta dopo le 1.129 vittime del 30 dicembre scorso. Resta elevato anche il numero dei contagi dell’ultima giornata, 21.237, mentre la cancelliera Angela Merkel invita a ridurre al minimo assoluto i contatti. La Gran Bretagna intanto si appresta a entrare nel suo terzo lockdown e il premier Borissi è presentato alla Camera dei Comuni per il dibattito sul voto (scontato) alla legge destinata a dare una cornice giuridica al nuovo confinamento. Il governo britannico “intende proteggere i confini” del Regno Unito dalla minaccia di ...

