Georgia, i dem verso il controllo del Senato. Passa il reverendo afroamericano Warnock (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dem Raphael Warnock ha vinto uno dei due ballottaggi in Georgia per il Senato. E' la proiezione della Cnn Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dem Raphaelha vinto uno dei due ballottaggi inper il. E' la proiezione della Cnn

iomeebeatrice : oggi il mio umore si rifà solo alla presunta vittoria dei dem in georgia nessuno mi può buttare giù - SerglocSergio : Elezioni Usa, i dem vicini alla doppietta in Georgia: Biden punta al controllo del Senato. Cnn: Warnock batte la re… - ZoidbergDottor : RT @DavideCh61: E niente... #Trump perde anche in #Georgia dove vincono due senatori #DEM su due di cui uno di colore. Disperazione tra i… - AlvisiConci : RT @stefanostaffa1: #Trump Georgia: doppia vittoria per i dem di Biden - capand69 : RT @giuseppe_masala: Da ciò che ho visto e ho letto la vittoria Dem in Georgia sembrerebbe regolare e senza ombre. Molti elettori trumpiani… -