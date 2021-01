È ufficiale | Tokyo dichiara lo stato di emergenza

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mercoledì la capitale del Giappone ha raggiunto un nuovo record per i casi quotidiani di Covid-19, ed è per questo che il governo sembra sempre più propenso ad imporre un nuovodi. Un totale di 1.591 infezioni sono state segnalate a, che rimane l’area più colpita del Giappone, portando il numero complessivo a 66.343, secondo Kyodo News. I casi sono aumentati nella capitale negli ultimi giorni e ora rappresenta più di un quarto del totale giapponese di oltre 250.000. Il conteggio giornaliero a livello nazionale ha anche raggiunto un picco di oltre 4.900 casi, il giorno precedente. In considerazione del peggioramento dei numeri, giovedì il primo ministro Yoshihide Suga dovrebbe annunciare lodie nelle tre province confinanti. ...