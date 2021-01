È davvero impossibile arrestare l’invecchiamento? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) l’invecchiamento fa parte della vita. È una fase dell’esistenza a cui nessuno sfugge, da sempre. Il biologo Andrew Steele, però, non è dello stesso parere e in un’intervista al Guardian spiega perché anche la senilità è una malattia che può essere curata. Per togliere ogni dubbio, Steele chiarisce subito che la sua non è una suggestione da scienziato pazzo, né intende, con la sua ricerca, sostituirsi a Dio. Quello che lo scienziato britannico studia è il modo di prolungare la vita delle persone, fino ai 150-200 anni, e di rallentare il processo di degenerazione delle patologie tipiche della tarda età. In altre parole, Steele sta cercando di capire come fare ad «aumentare la durata della salute di una persona e non allungare uno stato di terribile vecchiaia, come possono essere la fase degli ottantenni e dei novantenni». Non si stratta quindi di «stare seduti in una ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 6 gennaio 2021)fa parte della vita. È una fase dell’esistenza a cui nessuno sfugge, da sempre. Il biologo Andrew Steele, però, non è dello stesso parere e in un’intervista al Guardian spiega perché anche la senilità è una malattia che può essere curata. Per togliere ogni dubbio, Steele chiarisce subito che la sua non è una suggestione da scienziato pazzo, né intende, con la sua ricerca, sostituirsi a Dio. Quello che lo scienziato britannico studia è il modo di prolungare la vita delle persone, fino ai 150-200 anni, e di rallentare il processo di degenerazione delle patologie tipiche della tarda età. In altre parole, Steele sta cercando di capire come fare ad «aumentare la durata della salute di una persona e non allungare uno stato di terribile vecchiaia, come possono essere la fase degli ottantenni e dei novantenni». Non si stratta quindi di «stare seduti in una ...

È davvero impossibile arrestare l'invecchiamento?

Il biologo Andrew Steele, in un’intervista al Guardian, spiega che anche la senilità è una malattia che può essere curata. L’avanzamento della ricerca scientifica dimostra che rallentare il processo d ...

