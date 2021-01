Conte a Renzi: “Mai venuta meno apertura al dialogo. Recovery plan migliorato grazie ai contributi dei partiti, ora correre” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria, la “grave crisi economico-sociale” e la campagna di vaccinazione: “Sono sfide imponenti, molto impegnative. Ma accanto ad esse possiamo cogliere altrettante opportunità, in modo da costruire, mattone dopo mattone, l’Italia del futuro e così migliorare la qualità di vita dei cittadini”. In un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prova a ricompattare il governo e la maggioranza intorno agli impegni che vanno affrontati in questo inizio di 2021, tra cui ovviamente spicca il Recovery plan: “Nei giorni scorsi ho sollecitato le forze di maggioranza a far pervenire osservazioni e proposte utili a migliorare la prima bozza riguardante il nostro Piano nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, scrive il premier. “Proprio questa mattina – si legge – il ministro dell’Economia Gualtieri, insieme ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’emergenza sanitaria, la “grave crisi economico-sociale” e la campagna di vaccinazione: “Sono sfide imponenti, molto impegnative. Ma accanto ad esse possiamo cogliere altrettante opportunità, in modo da costruire, mattone dopo mattone, l’Italia del futuro e così migliorare la qualità di vita dei cittadini”. In un lungo post su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppeprova a ricompattare il governo e la maggioranza intorno agli impegni che vanno affrontati in questo inizio di 2021, tra cui ovviamente spicca il: “Nei giorni scorsi ho sollecitato le forze di maggioranza a far pervenire osservazioni e proposte utili a migliorare la prima bozza riguardante il nostro Piano nazione di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, scrive il premier. “Proprio questa mattina – si legge – il ministro dell’Economia Gualtieri, insieme ai ...

