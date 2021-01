Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la sedicesima giornata (Di giovedì 7 gennaio 2021) sedicesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori. La sedicesima giornata si è giocata tutta nella giornata di oggi. Alle 12.30 il Benevento si è imposto per 1-2 sul campo del Cagliari. Iniziale vantaggio sardo firmato Joao Pedro e rimonta campana con Sau e Tuia. Alle 15 L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 7 gennaio 2021)di: ecco i risultati, lagenerale e quella dei. Lasi è giocata tutta nelladi oggi. Alle 12.30 il Benevento si è imposto per 1-2 sul campo del Cagliari. Iniziale vantaggio sardo firmato Joao Pedro e rimonta campana con Sau e Tuia. Alle 15 L'articolo NewNotizie.it.

sampdoria : ? | TRIPLICE FISCHIO Tre punti pesantissimi nella calza della #Befana. I blucerchiati superano i nerazzurri grazie… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Conosciamo l'importanza della partita di domani, al di là della classifica. Giocheremo la nostr… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Dopo la positività di #AlexSandro, avremo i risultati dei test della squadra nel pomeriggio. S… - FabrizioPsc : RT @lucapagni: #MilanJuve Bollettino #Milan (tre cose buone) 1 la quinta in classifica sta a 8 punti 2 in nessun momento della partita il M… - pbrex668 : RT @lucapagni: #MilanJuve Bollettino #Milan (tre cose buone) 1 la quinta in classifica sta a 8 punti 2 in nessun momento della partita il M… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica della Classifica dei brani più ascoltati in radio 2020: ecco chi ha vinto Il Fatto Quotidiano La Juventus ruggisce col Milan (primo ko), Chiesa fantastico. Clamorose sconfitte di Inter e Napoli

E con gli occhi della tigre e un Chiesa stellare sbanca ... Prosegue la rincorsa dell’Atalanta verso l’alta classifica: la squadra di Gasperini batte il Parma inguaiando Liverani e inanella ...

Farris: "Gara sporca, tre punti pesanti. Sulla classifica..."

Il viceallenatore della Lazio sulla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina.

E con gli occhi della tigre e un Chiesa stellare sbanca ... Prosegue la rincorsa dell’Atalanta verso l’alta classifica: la squadra di Gasperini batte il Parma inguaiando Liverani e inanella ...Il viceallenatore della Lazio sulla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina.