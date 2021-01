Cagliari-Benevento, Di Francesco: “Serve maggiore attenzione. Espulsione di Nandez, calciomercato e Nainggolan. Ho la mia idea” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terza sconfitta consecutiva per il Cagliari di Eusebio Di Francesco.Prosegue il momento no della formazione sarda che, nell'anticipo della 16' giornata di Serie A, è stata sconfitta dal Benevento di Pippo Inzaghi in forma smagliante. A nulla è servito il gol dell'iniziale vantaggio di Joao Pedro e la carica del neo acquisto Radja Nainggolan, autore di un gran primo tempo.Serie A, Cagliari-Benevento 1-2: a Di Francesco non basta il solito Joao Pedro, blitz esterno della banda Inzaghi. La classifica aggiornataIl tecnico dei rossoblu, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match, ha dichiarato quanto segue."Eravamo partiti in maniera positiva, poi nel nostro momento migliore abbiamo subito un uno-due che ci ha messo ko come in un ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Terza sconfitta consecutiva per ildi Eusebio Di.Prosegue il momento no della formazione sarda che, nell'anticipo della 16' giornata di Serie A, è stata sconfitta daldi Pippo Inzaghi in forma smagliante. A nulla è servito il gol dell'iniziale vantaggio di Joao Pedro e la carica del neo acquisto Radja, autore di un gran primo tempo.Serie A,1-2: a Dinon basta il solito Joao Pedro, blitz esterno della banda Inzaghi. La classifica aggiornataIl tecnico dei rossoblu, nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match, ha dichiarato quanto segue."Eravamo partiti in maniera positiva, poi nel nostro momento migliore abbiamo subito un uno-due che ci ha messo ko come in un ...

