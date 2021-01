Azzolina: “Se si chiudono le scuole allora chiudiamo tutto” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’accanimento (a questo punto forse inspiegabile) di Lucia Azzolina sulla riapertura delle scuole, lascia ormai sgomenti gran parte degli scienziati, dei governatori, e anche dei politici. Alcuni governatori hanno optato per rinviare la riapertura, e lei ribatte: “allora chiudete tutto”. Lucia Azzolina continua imperterrita per la sua strada, e tuona: “Se chiudono le scuole dobbiamo chiudere tutto”. Se da un lato solo ieri Matteo Salvini ha definito i litigi sulla riapetura delle scuole degli “inutili teatrini”,e dall’altro lato Libero Quotidiano parla di “crisi di nervi“, per la Ministra il problema non sussiste. Nemmeno se a dire che si tratta di una decisione “prematura” è l’infettivologo Massimo Galli. E aggiunge: “Le ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’accanimento (a questo punto forse inspiegabile) di Luciasulla riapertura delle, lascia ormai sgomenti gran parte degli scienziati, dei governatori, e anche dei politici. Alcuni governatori hanno optato per rinviare la riapertura, e lei ribatte: “chiudete”. Luciacontinua imperterrita per la sua strada, e tuona: “Seledobbiamo chiudere”. Se da un lato solo ieri Matteo Salvini ha definito i litigi sulla riapetura delledegli “inutili teatrini”,e dall’altro lato Libero Quotidiano parla di “crisi di nervi“, per la Ministra il problema non sussiste. Nemmeno se a dire che si tratta di una decisione “prematura” è l’infettivologo Massimo Galli. E aggiunge: “Le ...

QuotidianPost : Azzolina: “Se si chiudono le scuole allora chiudiamo tutto” - Domenic55547198 : @repubblica Dategli una STRIGLIATA ALLA AZZOLINA IN QUANTO MINACCIA DICENDO:' SE CHIUDONO LE SCUOLE DEVE CHIUDERE T… - Marco7230105475 : @matteosalvinimi Se il Fontana e la Lega non chiudono le scuole sono incapaci e complici come e con il governo e la… - simobusi38 : RT @TELADOIOLANIUS: #Azzolina : “Se chiudono le scuole devono chiudere anche le altre attività” Le “altre attività” ti pagano lo stipendio,… - Leo157Zotti : RT @TELADOIOLANIUS: #Azzolina : “Se chiudono le scuole devono chiudere anche le altre attività” Le “altre attività” ti pagano lo stipendio,… -