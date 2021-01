Apple: il 2021 un anno che si prospetta ricco di novità (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Apple ha in serbo tante novità per 2021, tra i quali spicca un nuovo prodotto basato sull’AR e una nuova tecnologia mini-LED riguardante i pannelli Nel mondo della tecnologia di consumo, le novità che Apple propone ogni anno sono tra le più ricercate del mercato, al netto dei gusti personali, i dati parlano chiaro. Il 2021 a quanto pare non sarà da meno. Iniziano a circolare infatti le prime voci riguardanti la line-up di prodotti che l’azienda di Cupertino svelerà durante il corso dell’anno. Il portavoce di questi rumor è Ming-Chi Kuo, noto analista del mondo Apple. Egli sostiene che nel corso del 2021, Apple oltre al refresh dei propri prodotti di punta, come la gamma iPhone, abbia in serbo per i ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 6 gennaio 2021)ha in serbo tanteper, tra i quali spicca un nuovo prodotto basato sull’AR e una nuova tecnologia mini-LED riguardante i pannelli Nel mondo della tecnologia di consumo, lechepropone ognisono tra le più ricercate del mercato, al netto dei gusti personali, i dati parlano chiaro. Ila quanto pare non sarà da meno. Iniziano a circolare infatti le prime voci riguardanti la line-up di prodotti che l’azienda di Cupertino svelerà durante il corso dell’. Il portavoce di questi rumor è Ming-Chi Kuo, noto analista del mondo. Egli sostiene che nel corso deloltre al refresh dei propri prodotti di punta, come la gamma iPhone, abbia in serbo per i ...

