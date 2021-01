Alla fine sono i prof a non voler rientrare a scuola. 7 su 10 contrari (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le scuole e le università si devono tenere chiuse fino a emergenza sanitaria rientrata per il 70,4% dei docenti. E’ quanto emerge dal Policy brief dell’Inapp (Istituto nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) “La scuola in transizione la prospettiva del corpo docente in tempo di Covid-19”. Secondo la ricerca, gli insegnanti hanno promosso la didattica a distanza, tanto che il 73,6% è pronto a continuare a usare la tecnologia anche nella didattica in presenza, ma hanno anche sottolineato una serie di criticità. In particolare, l?82,4% ritiene che sia necessario avere uno standard unico per la Dad e il 90% chiede una relativa formazione specifica ai docenti. Molti hanno poi segnalato la carenza tecnologica e le difficoltà di connessione causate da una rete Internet inadeguata. Il 58,5% però pensa che la Dad abbia svecchiato la didattica e accorciato il digital ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Le scuole e le università si devono tenere chiuse fino a emergenza sanitaria rientrata per il 70,4% dei docenti. E’ quanto emerge dal Policy brief dell’Inapp (Istituto nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) “Lain transizione la prospettiva del corpo docente in tempo di Covid-19”. Secondo la ricerca, gli insegnanti hanno promosso la didattica a distanza, tanto che il 73,6% è pronto a continuare a usare la tecnologia anche nella didattica in presenza, ma hanno anche sottolineato una serie di criticità. In particolare, l?82,4% ritiene che sia necessario avere uno standard unico per la Dad e il 90% chiede una relativa formazione specifica ai docenti. Molti hanno poi segnalato la carenza tecnologica e le difficoltà di connessione causate da una rete Internet inadeguata. Il 58,5% però pensa che la Dad abbia svecchiato la didattica e accorciato il digital ...

PaoloGentiloni : Ancora due settimane di angoscia per chi ama gli #Usa. È triste vedere una parte delle istituzioni connivente con i… - fattoquotidiano : Rotondi: “Forza Italia dovrebbe ragionare con Conte ma alcuni di noi sono in fila per due da Salvini che alla fine… - RobertoBurioni : Non solo: alla fine di ogni giornata, siccome non tutti le dosi sono state utilizzate, escono in strada e propongon… - paolorm2012 : RT @HuffPostItalia: Alla fine sono i prof a non voler rientrare a scuola. 7 su 10 contrari - Fedechurch22 : Fino alla fine ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Alla fine L’audace colpo degli uomini d’oro: alla fine nessuno è colpevole IL GIORNO Cittadinanza onoraria alla ’’Gonzaga’’, l’ipotesi diventa più concreta

D’accordo però sul fine di riconoscere il ruolo della ‘Gonzaga’, i consiglieri si sono espressi a favore, anche se in commissione c’è stato qualche distinguo relativamente alle tempistiche scelte per ...

Vaccino Covid in Italia, record di 80mila dosi in un giorno. Il totale arriva a 259mila. Arcuri: “Prossima consegna di Pfizer in ritardo”

L'Italia al momento riceve ogni settimana poco meno di 470mila dosi del farmaco Pfizer-BioNTech: per esaurirle tutte serve un ritmo di circa 65mila vaccinazioni al giorno che alla vigilia dell'Epifani ...

D’accordo però sul fine di riconoscere il ruolo della ‘Gonzaga’, i consiglieri si sono espressi a favore, anche se in commissione c’è stato qualche distinguo relativamente alle tempistiche scelte per ...L'Italia al momento riceve ogni settimana poco meno di 470mila dosi del farmaco Pfizer-BioNTech: per esaurirle tutte serve un ritmo di circa 65mila vaccinazioni al giorno che alla vigilia dell'Epifani ...