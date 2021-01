Vuoi combattere lo stress? Metti in pratica questi semplici consigli

Leggi su giornal

(Di martedì 5 gennaio 2021) Loè uno dei pericoli principali per la nostra salute. Soprattutto in questo periodo che ci vede, a causa dell’emergenza sanitaria, affrontare situazione che mai avremmo pensato di gestire, è naturale, per molte persone, avere a che fare con questa problematica. Quello che conta, però, è intervenire in tempo in quanto, a lungo andare, i danni possono essere considerevoli. Per rendersene conto basta rammentare che loè associato alla secrezione di ormone cortisolo, il quale, a sua volta, aumenta il rischio di avere a che fare con un problema di salute non indifferente, ossia il grasso addominale. Come sopra ricordato, i rimedi esistono. Nelle prossime righe, parleremo di due in particolare la cui applicazione può cambiarti la vita.: i rimedi per contrastarlo Tra i principali rimedi contro lo, ...