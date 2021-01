Viabilità Roma Regione Lazio del 05-01-2021 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 08.05 SIMONE PAZZAGLIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLANON SI SEGNALANO CRITICITA’ NEANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, NE’ IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN CARREGGIATA ESTERNA ATTENZIONE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA DEL BIVIO GRA E DEL BIVIO TANGENZIALE EST SEGNALATO PERSONALE DI STRADA DEI PARCHI SU STRADA PER IL TRASPORTO MARITTIMOMAR INFORMA CHE LA CORSA NAVE PONZA TERRACINA DELLE 15:30 ANTICIPA LA PARTENZA ALLE ORE 10:30 RICORDIAMO L’ALLERTA METEO GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE: PER LE PROSSIME 24-30 ORE PREVISTE PIOGGE SPARSE E FORTI RAFFICHE DI VENTO. ATTESE ...