Vaccino, Merkel fa la task force per aumentare la produzione del farmaco Pfizer-BioNTech. Anche a Berlino è scontro nel governo (Di martedì 5 gennaio 2021) Oggi il vertice per confermare la proroga del lockdown fino al 31 gennaio, mercoledì un altro tavolo sui vaccini: di fatto una task force per aumentare la produzione del farmaco Pfizer-BioNTech che affiancherà il ministro della Salute, Jens Spahn. Dalle restrizioni alla campagna di vaccinazioni, aumentano le grane sulla scrivania di Angela Merkel, mentre nel suo governo i socialdemocratici della Spd per la prima volta attaccano apertamente proprio il ministro Spahn (Cdu). La cancelliera ha deciso la linea dura sulle restrizioni, ma ora deve rendere conto anche di un numero di morti Covid che non accenna a diminuire: anche oggi i decessi sono 944.

