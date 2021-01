Slalom maschile Zagabria 6 gennaio 2021: start list, pettorali di partenza e azzurri in gara (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutto pronto per lo Slalom maschile della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino di Zagabria 2021 in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 12.15: ecco di seguito la start list, i pettorali di partenza e la lista degli azzurri in gara con relativo bib. Alex Vinatzer guida la spedizione e ha pettorale 11, Manfred Moelgg col 19, Simon Maurberger col 25 e Stefano Gross col 28, e ancora Giuliano Razzoli col 31, Federico Liberatore col 39 e Tommaso Sala col 40. Di seguito la start list. 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Tutto pronto per lodella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino diin programma mercoledì 6alle ore 12.15: ecco di seguito la, idie laa degliincon relativo bib. Alex Vinatzer guida la spedizione e ha pettorale 11, Manfred Moelgg col 19, Simon Maurberger col 25 e Stefano Gross col 28, e ancora Giuliano Razzoli col 31, Federico Liberatore col 39 e Tommaso Sala col 40. Di seguito la. 1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol 2 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl 3 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic 4 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA ...

sportface2016 : #Sci alpino, la start list dello slalom maschile a #Zagabria - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: L'Italia recupera in extremis anche Giuliano Razzoli: l'olimpionico ci sarà nello slalom di Zagabria #fisalpine #AlpineSkii… - MirkovicRN : RT @neveitalia: L'Italia recupera in extremis anche Giuliano Razzoli: l'olimpionico ci sarà nello slalom di Zagabria #fisalpine #AlpineSkii… - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: A #Zagabria paletti stretti per gli uomini ?? Le condizione #meteo potrebbero rendere più impegnativo del solito il tracciato… - fenomenogabry : A Zagabria paletti stretti per gli uomini - Rai Sport -

Ultime Notizie dalla rete : Slalom maschile Conclusi gli allenamenti della nazionale italiana di slalom maschile sullo Zoncolan Telefriuli Slalom Zagabria, torna la Coppa del Mondo di sci alpino

Slalom Zagabria 2021: mercoledì 6 gennaio la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra i più attesi: Sala, Vinatzer e Henrik Kristoffersen ...

FOTONOTIZIA: Per la nazionale di slalom maschile lo Zoncolan è perfetto per allenarsi

Condizioni perfette: sole e tanta neve, si è presentato così l’Imperatore Zoncolan agli slalomisti, tra i primi a godersi le discese dello Zoncolan assieme agli atleti degli sci club locali.

Slalom Zagabria 2021: mercoledì 6 gennaio la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra i più attesi: Sala, Vinatzer e Henrik Kristoffersen ...Condizioni perfette: sole e tanta neve, si è presentato così l’Imperatore Zoncolan agli slalomisti, tra i primi a godersi le discese dello Zoncolan assieme agli atleti degli sci club locali.