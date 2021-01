Salernitana ko in 9 uomini. Bufera su Rapuano: quanto manca il VAR! (Di martedì 5 gennaio 2021) SENZA VAR: POLEMICHE A NON FINIRE - Il veleno nella coda! E non se ne sentiva affatto il bisogno. La prima giornata del nuovo anno solare anziché contribuire ad archiviare il terribile scorso ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 gennaio 2021) SENZA VAR: POLEMICHE A NON FINIRE - Il veleno nella coda! E non se ne sentiva affatto il bisogno. La prima giornata del nuovo anno solare anziché contribuire ad archiviare il terribile scorso ...

Advertising

sportli26181512 : Salernitana ko in 9 uomini. Bufera su Rapuano: quanto manca il VAR!: Il Pordenone passa all'Arechi con la squadra d… - sportli26181512 : Salernitana ko in 9 uomini. E' bufera su Rapuano: quanto manca il VAR!: Il pordenone passa all'Arechi con la squadr… - radioalfa : Salernitana-Pordenone finisce 0 a 2 e in 9 uomini per i granata - PinoDElia1 : Salernitana-Pordenone finisce 0 a 2 e in 9 uomini per i granata - positanonews : Notte fonda per la Salernitana,nonostante la buona prestazione in nove uomini,perde 2-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana uomini Salernitana k.o., Empoli in testa da solo. Tris Vicenza, pari Monza senza Balo La Gazzetta dello Sport Serie B: cade la Salernitana, Empoli nuova capolista solitaria, Monza terzo

Nella 17^ giornata di Serie B la Salernitana ha perso in casa contro il Pordenone, ne approfitta l'Empoli che vince a Cosenza e vola in testa da solo.

Serie B: Empoli solo in vetta, Salernitana battuta dal Pordenone. Senza gol Lecce-Monza, Frosinone e Brescia ko

I toscani battono 2-0 il Cosenza e volano al primo posto in solitaria grazie al 2-0 dei ramarri all'Arechi. Solo 0-0 al Via del Mare, ciociari battuti ...

Nella 17^ giornata di Serie B la Salernitana ha perso in casa contro il Pordenone, ne approfitta l'Empoli che vince a Cosenza e vola in testa da solo.I toscani battono 2-0 il Cosenza e volano al primo posto in solitaria grazie al 2-0 dei ramarri all'Arechi. Solo 0-0 al Via del Mare, ciociari battuti ...