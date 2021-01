Renzi contro Conte | una spallata ' tecnicamente' necessaria

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il noto sondaggista Renato Mannheimer vede il bluff dell'ex premier: 'Aveva bisogno di fare qualcosa per farsi vedere'.

Ultime Notizie dalla rete : Renzi contro

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Renzi vs Conte, qual è lo scenario e cosa dicono i sondaggi? A rispondere all'Adnkronos sono i sondaggisti Luigi Crespi e Renato Mannheimer."Se l'operazione si chiude con un ...Non so quanto corrisponda al vero l’intenzione di Matteo Renzi di provocare una crisi di Governo e assegnare un dicastero a Maria Elena Boschi.