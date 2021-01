Paola Cortellesi, sapete chi è il suo ex compagno? È un attore famosissimo (Di martedì 5 gennaio 2021) Attualmente Paola Cortellesi è felicemente sposata, ma sapete chi è stato il suo ex compagno? Anche lui è un attore famosissimo. Siete pronti ad un’imperdibile serata con Paola Cortellesi? Noi decisamente si! Proprio stasera, Martedì 5 Gennaio, l’attrice romana sarà la protagonista di un appuntamento davvero incredibile. E che, senza alcun dubbio, conquisterà la maggior L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 5 gennaio 2021) Attualmenteè felicemente sposata, machi è stato il suo ex? Anche lui è un. Siete pronti ad un’imperdibile serata con? Noi decisamente si! Proprio stasera, Martedì 5 Gennaio, l’attrice romana sarà la protagonista di un appuntamento davvero incredibile. E che, senza alcun dubbio, conquisterà la maggior L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 “La Befana vien di notte” – In prima visione la commedia con Paola Cortellesi - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 “La Befana vien di notte” – In prima visione la commedia con Paola Cortellesi - SimoneAlliva : @Giulia_B Allora ridateci anche l’imitazione di Paola Cortellesi a Mai Dire. - MontiFrancy82 : @PaolaCortellesi è la protagonista della commedia fantasy #LaBefanaVienDiNotte diretta da #MicheleSoavi, in onda in… - SMSNEWSOFFICIAL : @PaolaCortellesi è la protagonista della commedia fantasy “La Befana vien di notte”, diretta da Michele Soavi, in o… -