Numero italiani vaccinati tempo reale: 221.900. Lazio primo. Arcuri: «Stanotte saremo a 235mila. Ma ora Pfizer è in ritardo» (Di martedì 5 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione accelera: «In Italia - ha detto il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri al Tg1 delle 20 - sono state fatte 221.900 vaccinazioni, confido di... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 5 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione accelera: «In Italia - ha detto il commissario all'emergenza Covid Domenicoal Tg1 delle 20 - sono state fatte 221.900 vaccinazioni, confido di...

lorepregliasco : Da domani sarà pubblicato sul sito del Governo un report sul numero di italiani vaccinati. Bene - bertocchi_paola : RT @GHINODITACCO18: Ignobile e infame #TG1 megafono no del regime intervista Arcuri con domande compiacenti. Prendono per i fondelli milion… - XMauJu : RT @GHINODITACCO18: Ignobile e infame #TG1 megafono no del regime intervista Arcuri con domande compiacenti. Prendono per i fondelli milion… - ambiendator : RT @GHINODITACCO18: Ignobile e infame #TG1 megafono no del regime intervista Arcuri con domande compiacenti. Prendono per i fondelli milion… - arquer12 : RT @GHINODITACCO18: Ignobile e infame #TG1 megafono no del regime intervista Arcuri con domande compiacenti. Prendono per i fondelli milion… -

Ultime Notizie dalla rete : Numero italiani Numero italiani vaccinati tempo reale: 191.011. Lazio primo, Lombardia recupera. Palazzo Chigi: «Stiamo accelerando» Il Messaggero Numero italiani vaccinati tempo reale: 191.011. Lazio primo, Lombardia recupera. Palazzo Chigi: «Stiamo accelerando»

La campagna di vaccinazione accelera: «In Italia - ha detto il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri al Tg1 delle 20 - sono state fatte 221.900 vaccinazioni, confido ...

Locatelli: "Stiamo scontando lo shopping di Natale"

Il presidente del Css ad Huffpost: “I numeri attuali non giustificano un nuovo lockdown. Più persone riusciamo a vaccinare nel minor tempo possibile, meglio è”. La scuole? "Vanno riaperte" ...

La campagna di vaccinazione accelera: «In Italia - ha detto il commissario all'emergenza Covid Domenico Arcuri al Tg1 delle 20 - sono state fatte 221.900 vaccinazioni, confido ...Il presidente del Css ad Huffpost: “I numeri attuali non giustificano un nuovo lockdown. Più persone riusciamo a vaccinare nel minor tempo possibile, meglio è”. La scuole? "Vanno riaperte" ...