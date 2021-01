NBA, Kevin Durant out per 7 giorni: quarantena per lui, salterà quattro partite (Di martedì 5 gennaio 2021) Brooklyn Nets minati nuovamente nel suo organico, questa volta ad essere colpito è Kevin Durant. Nessun infortunio per fortuna per lui, che comunque dovrà saltare la sfida contro Utah (e probabilmente anche le partite contro Philadelphia, Memphis e Oklahoma). Il motivo? Il numero 7 dovrà rispettare una quarantena di sette giorni prima di tornare ufficialmente in azione, dato che avrebbe avuto contatti ravvicinati con una persona esposta al Covid-19. Di certo non un buon momento per i newyorkesi, deboli di un record di 3-4 e già colpita dal grave infortunio di Spencer Dinwiddie. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Brooklyn Nets minati nuovamente nel suo organico, questa volta ad essere colpito è. Nessun infortunio per fortuna per lui, che comunque dovrà saltare la sfida contro Utah (e probabilmente anche lecontro Philadelphia, Memphis e Oklahoma). Il motivo? Il numero 7 dovrà rispettare unadi setteprima di tornare ufficialmente in azione, dato che avrebbe avuto contatti ravvicinati con una persona esposta al Covid-19. Di certo non un buon momento per i newyorkesi, deboli di un record di 3-4 e già colpita dal grave infortunio di Spencer Dinwiddie. SportFace.

NBA - La rimonta dei Knicks sugli Atlanta Hawks è vincente

Dopo quattro vittorie in sei partite Atlanta sembra essere entrata in crisi, senza Gallinari e Rondo e con un Bogdanovic da tre punti in 18'. Il line-up della passata stagione ...

