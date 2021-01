Milan, Simakan vede solo rossonero| Trattativa in fase avanzata (Di martedì 5 gennaio 2021) Manca oramai davvero poco per l’ufficialità e Mohamed Simakan diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. La Trattativa è in corso e ci sono solo gli ultimi dettagli… L'articolo Milan, Simakan vede solo rossonero Trattativa in fase avanzata proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 5 gennaio 2021) Manca oramai davvero poco per l’ufficialità e Mohameddiventerà a tutti gli effetti un giocatore del. Laè in corso e ci sonogli ultimi dettagli… L'articoloinproviene da Meteoweek.com.

AntoVitiello : #Milan-#Simakan, è atteso un rilancio per convincere i francesi a cederlo, non manca molto. Mentre i contatti con l… - AntoVitiello : #Simakan si avvicina sempre di più al #Milan, contatti pure oggi, manca poco per la chiusura dell'operazione (un pa… - carlolaudisa : Il #Milan ad un passo da #Simakan. Alzata a 14 milioni l’offerta allo #Strasburgo e il difensore dice no alla… - Yuro_23 : RT @AntoVitiello: #Simakan si avvicina sempre di più al #Milan, contatti pure oggi, manca poco per la chiusura dell'operazione (un paio di… - ale18riva : IL TESORETTO IL TESORETTO IL TESORETTO #Simakan #Milan -