Milan-Juventus, l’Asl di Torino: “necessario l’intervento in caso di focolaio” (Di martedì 5 gennaio 2021) Le positività di Cuadrado e Alex Sandro rischiano di condizionare la partita della Juventus contro il Milan, c’è il rischio di un focolaio per il club bianconero. Potrebbe verificarsi un nuovo caso Juventus-Napoli, questa volta a parti inverse con la partenza dei bianconeri che è a rischio. La Juventus è rimasta scottata dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha ribaltato i primi due gradi che avevano sancito la vittoria a tavolino dei bianconeri contro la squadra di Gennaro Gattuso, adesso la sfida dovrà giocarsi. Milan-Juventus, l’Asl di Torino (Photo by David Ramos/Getty Images)C’è il rischio di un focolaio in casa Juventus, intervistato da Gianlucadimarzio.com ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 5 gennaio 2021) Le positività di Cuadrado e Alex Sandro rischiano di condizionare la partita dellacontro il, c’è il rischio di unper il club bianconero. Potrebbe verificarsi un nuovo-Napoli, questa volta a parti inverse con la partenza dei bianconeri che è a rischio. Laè rimasta scottata dalla decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha ribaltato i primi due gradi che avevano sancito la vittoria a tavolino dei bianconeri contro la squadra di Gennaro Gattuso, adesso la sfida dovrà giocarsi.di(Photo by David Ramos/Getty Images)C’è il rischio di unin casa, intervistato da Gianlucadimarzio.com ...

