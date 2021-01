Mafia: Piersanti Mattarella, 'non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno' (3) (Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) - Cosa rimane oggi del politico Piersanti Mattarella? "L'insegnamento che, contrariamente a quello che si è portati a pensare oggi, nella politica non c'è solo l'idea dell'interesse personale e, dunque, la testimonianza che si può fare politica in maniera anche diversa. Al di là del vantaggio personale o della rincorsa all'obiettivo personale del potere". Piersanti Mattarella fu prima Consigliere comunale di Palermo nel 1964, poi deputato al Parlamento Regionale nel '67, nel '71 e nel '76. Durante l'ultima legislatura, quella del 1976, ricoprì il ruolo di presidente della Regione, appena quarantenne, dal '78 al 6 gennaio del 1980. Era il Governatore dalle "carte in regola". "Mi piace molto l'idea della trasparenza di mio nonno - spiega il giovane ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) (Adnkronos) -rimane oggi del politico? "L'insegnamento che, contrariamente a quello che si è portati a pensare oggi, nella politica non c'èl'idea dell'interesse personale e, dunque, la testimonianza che si può fare politica in maniera anche diversa. Al di là del vantaggio personale o della rincorsa all'obiettivo personale del potere".fu prima Consigliere comunale di Palermo nel 1964, poi deputato al Parlamento Regionale nel '67, nel '71 e nel '76. Durante l'ultima legislatura, quella del 1976, ricoprì il ruolo di presidente della Regione, appena quarantenne, dal '78 al 6 gennaio del 1980. Era il Governatore dalle "carte in regola". "Mi piace molto l'idea della trasparenza di mio- spiega il giovane ...

TV7Benevento : Mafia: Piersanti Mattarella, 'non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno' (5)... - TV7Benevento : Mafia: Piersanti Mattarella, 'non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno' (4)... - TV7Benevento : Mafia: Piersanti Mattarella, 'non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno' (3)... - TV7Benevento : Mafia: Piersanti Mattarella, 'non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno' (2)... - DaniaFalzolgher : RT @Italiantifa: 6 gennaio 1980 - l'abbraccio del Presidente Mattarella al fratello Piersanti assassinato dalla Mafia e dalle collusioni po… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Piersanti Piersanti Mattarella jr: "Non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno" Adnkronos Mafia: Piersanti Mattarella, ‘non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno’ (2)

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – La vicenda giudiziaria è stata lunga e complessa. E non definitiva. Come mandanti sono stati condannati all’ergastolo i boss della commissione di Cosa nostra, d ...

Piersanti Mattarella jr: “Non fu solo Cosa nostra a uccidere mio nonno”

Condividi questo articolo:Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – “Mio nonno viene considerato da tutti una vittima di mafia, ma da quello che sta emergendo dalle indagini più recenti sembra esserci dell’altro.

Condividi questo articolo:(Adnkronos) – La vicenda giudiziaria è stata lunga e complessa. E non definitiva. Come mandanti sono stati condannati all’ergastolo i boss della commissione di Cosa nostra, d ...Condividi questo articolo:Palermo, 5 gen. (Adnkronos) – “Mio nonno viene considerato da tutti una vittima di mafia, ma da quello che sta emergendo dalle indagini più recenti sembra esserci dell’altro.