Lorient–Monaco mercoledì 6 gennaio 2021si apre lo scontro

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021) Lorient-Monaco:2021 si riparte, con la gara valida per la 18° giornata di Ligue 1. Il calcio d’inizio é per le ore 19:00. Le due squadre si ritrovano davanti dopo che l’ultima volta il Monaco ha vinto con il risultato di 1-0. I bookmakers dicono che sarà il Rennes a vincere quotando la vittoria a 1.72.: come sono andati gli ultimi match? Negli ultimi cinque match il Lorient ha vinto 1 volte, 2 pareggi e perse 3. Ha realizzato 5 gol subendone 9. Il Monaco ha vinto 1 vittorie, pareggiate 1 e perse 3. Ha realizzato 5 reti e subite 9.sarà una partita spettacolo? Le probabili formazioni di Lorient-Monaco Probabile modulo 4-3-3 per il Lorint con Nardi tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Morel-Mouyokoloe da Delaplace e Le Goff ai lati- A ...