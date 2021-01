Lipsia, Szoboszlai si presenta: “Scelta migliore per il mio futuro, darò tutto per questa maglia” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Lipsia ha piazzato un gran colpo non soltanto per il presente, ma anche per il futuro. L’ex centrocampista del Salisburgo, Dominik Szoboszlai, infatti, ha scelto di sposare il progetto del club tedesco e, dopo i primi allenamenti agli ordini del tecnico Julian Nagelsmann, ha spiegato le sue motivazioni: “Ho un problema agli adduttori e mi curerò per essere al 100% a febbraio. Ora sono solo al 90. Sono fortunato, molte squadre erano interessate e ho avuto la possibilità di scegliere. Ho preso la decisione migliore per il mio futuro e ho avuto colloqui con il mister e il ds Knoche. Mi hanno convinto loro”. “A Salisburgo lo stile di gioco era simile, quindi spero che non ci voglia molto tempo per integrarmi e giocare. darò tutto per essere titolare il più rapidamente ... Leggi su sportface (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilha piazzato un gran colpo non soltanto per il presente, ma anche per il. L’ex centrocampista del Salisburgo, Dominik, infatti, ha scelto di sposare il progetto del club tedesco e, dopo i primi allenamenti agli ordini del tecnico Julian Nagelsmann, ha spiegato le sue motivazioni: “Ho un problema agli adduttori e mi curerò per essere al 100% a febbraio. Ora sono solo al 90. Sono fortunato, molte squadre erano interessate e ho avuto la possibilità di scegliere. Ho preso la decisioneper il mioe ho avuto colloqui con il mister e il ds Knoche. Mi hanno convinto loro”. “A Salisburgo lo stile di gioco era simile, quindi spero che non ci voglia molto tempo per integrarmi e giocare.per essere titolare il più rapidamente ...

sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Lipsia, Szoboszlai si presenta: “Tante squadre erano interessate a me, ma ho scel… - MilanLiveIT : #Szoboszlai: “Lipsia scelta migliore per il mio futuro” ???? - sportface2016 : #Bundesliga | #Lipsia, il nuovo acquisto Dominik #Szoboszlai si presenta ai suoi nuovi tifosi - Torrenapoli1 : Il #Salisburgo ha ovviamente già sostituito #Szoboszlai (al Lipsia) con il centrocampista offensivo statunitense… - Torrenapoli1 : UFFICIALITA' in BUNDES - il #Lipsia ha preso #Szoboszlai dal Salisburgo per 20 MILIONI - Il #BMG ha preso il terzin… -